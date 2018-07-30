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Путин пока не жаловался: российская компания рекламирует свою продукцию при помощи видео с кухни Путина

Компания Bork в московском торговом центре «Метрополис» показывает рекламный ролик своей техники, созданный на основе записи НТВ с кухни президента России Владимира Путина в 2012 году.