Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Путин пока не жаловался: российская компания рекламирует свою продукцию при помощи видео с кухни Путина

Компания Bork в московском торговом центре «Метрополис» показывает рекламный ролик своей техники, созданный на основе записи НТВ с кухни президента России Владимира Путина в 2012 году.

В ролике Путин ходит по кухне. Компания добавила туда врезки с названиями моделей блендера, соковыжималки, тостера и чайника, которыми пользуется российский президент.

Федеральная антимонопольная служба пообещала проверить, давал ли Путин согласие на использование записи с его кухни в рекламе. Там подчеркнули, что жалоб на видео не поступало, передает snob.ru


14:52 30/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё