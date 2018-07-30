Путин пока не жаловался: российская компания рекламирует свою продукцию при помощи видео с кухни Путина
Компания Bork в московском торговом центре «Метрополис» показывает рекламный ролик своей техники, созданный на основе записи НТВ с кухни президента России Владимира Путина в 2012 году.
В ролике Путин ходит по кухне. Компания добавила туда врезки с названиями моделей блендера, соковыжималки, тостера и чайника, которыми пользуется российский президент.
Федеральная антимонопольная служба пообещала проверить, давал ли Путин согласие на использование записи с его кухни в рекламе. Там подчеркнули, что жалоб на видео не поступало, передает snob.ru
14:52 30/07/2018
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