Доллар начал неделю со снижения

По итогам торгов 30 июля установлены следующие курсы:





курс доллара США по сравнению с предыдущими торгами снизился на 0,0006 BYN (-0,03%) и был зафиксирован на уровне 1,9916 BYN/USD;





курс евро вырос на 0,0022 BYN (+0,09%) и по итогам торгов составил 2,3222 BYN/EUR;





курс российского рубля вырос на 0,0086 BYN (+0,27%) за 100 RUB и теперь равен 3,1724 BYN/100 RUB.









Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 30 июля составил 13,537 млн. BYN, снизившись по сравнению с предыдущими торгами (19,613 млн. BYN).





Объем торговли евро составил 18,905 млн. BYN, что оказалось на уровне объема торгов 27 июля (18,966 млн. BYN).





Объем торговли российским рублем уменьшился и составил 15,081 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 25,498 млн. BYN), пишет belrynok.by



