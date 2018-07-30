Белорусские власти продолжат бюджетное спонсорство Белкоопсоюза

"Белкоопсоюз выполняет … социальную роль и ведет торговлю в малых городах и деревнях, выгодно это или невыгодно. Поэтому пока мы не видим ему альтернативы и считаем необходимым при создании и расширении льгот всем категориям собственников поддерживать "Белкоопсоюз" в тех населенных пунктах, куда не идет бизнес", - заявил вчера в эфире белорусского ТВ министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.





«…мы видим необходимость внесения изменений в указ №345 по льготам по электроэнергии, льготам по транспорту, льготам по аренде, по исчислению налога. Кроме того, предприниматели просят увеличить срок действия указа. Срок в 10 лет и более дает возможность человеку с большей уверенностью вложиться в этот бизнес", - сказал чиновник.





Он также высказался за предоставление возможности почтовым отделениям на селе открывать розничную торговлю продуктами и алкоголем.





«…есть российский опыт, когда почтовые отделения используют свои возможности и площади для работы еще и как розничный магазин", - предложил Колтович.





Указ №345 представляет юрлицам и ИП, осуществляющим розничную торговлю, общественное питание, бытовые услуги в сельской местности, а в малых городах - общественное питание и бытовые услуги, ряд налоговых льгот: ставки по налогу на прибыль и по подоходному налогу с физических лиц в размере 6%, для индивидуальных предпринимателей - плательщиков единого налога - ставка в размере 1 базовой величины в месяц (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5). Также предусмотрено освобождение оборотов от НДС, освобождение от налога на недвижимость и земельного налога (арендной платы) за участки, находящиеся в государственной собственности и используемые под размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности. Субъекты хозяйствования, в том числе индивидуальные предприниматели, вправе приобретать объекты недвижимости без проведения аукциона по рыночной стоимости, продавать алкогольные напитки на селе в магазинах вне зависимости от величины торговой площади, а юрлица - и в автомагазинах при условии согласования маршрута и ассортимента.