Коммунальщиков накажут за лишние суммы в жировке

Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 11.83 «Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей».





Согласно новому закону, начисление работниками ЖКУ лишних сумм в жировку влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 2 базовых величин (1 БВ сейчас составляет 24,5 рубля). При повторном нарушении в течение одного года виновник заплатит штраф в размере от 4 до 10 базовых величин.





Изменения вступают в силу с 29 октября 2018 года, пишет ej.by



