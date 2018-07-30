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Коммунальщиков накажут за лишние суммы в жировке

В Беларуси введена административная ответственность за лишние суммы в жировках. При повторном нарушении в течение года штраф будет составлять от четырех до десяти базовых величин.

Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 11.83 «Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей». 

Согласно новому закону, начисление работниками ЖКУ лишних сумм в жировку влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 2 базовых величин (1 БВ сейчас составляет 24,5 рубля). При повторном нарушении в течение одного года виновник заплатит штраф в размере от 4 до 10 базовых величин.

Изменения вступают в силу с 29 октября 2018 года, пишет ej.by


14:16 30/07/2018






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