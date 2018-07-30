Такой прогноз был озвучен 26 июля на расширенном заседании правления Нацбанка, где были рассмотрены итоги реализации денежно-кредитной политики в Беларуси за I половину 2018 года, пишет select.by





Так, в июне 2018 года темпы роста потребительских цен составили 4,1%, что ниже не только планов на текущий год, но и порогового уровня на 2019–2020 годы, установленного равным 5%. В Нацбанке отметили, что правительством и Нацбанком актуализируется Антиинфляционная программа.





В ее рамках предполагается осуществление дополнительных мер, направленных на ликвидацию существующих диспропорций в ценообразовании и уменьшение темпов роста административно регулируемых цен и тарифов. Кроме того, предусмотрены мероприятия, направленные на развитие конкуренции между белорусскими предприятиями.





Вполне благополучно, по мнению Нацбанка, развивается ситуация и в финансовой системе РБ. В частности, банки выполняют нормативы безопасного функционирования. Страховой сектор и сектор финансовых посредников в текущем году работали устойчиво.





В Нацбанке отметили только наличие проблем, связанных с высоким уровнем долларизации экономики страны и завышенными инфляционными ожиданиями.









Что касается золотовалютных резервов, то в Нацбанке отметили снижение в них доли заемных средств. При этом правительство РБ работает над расширением числа каналов привлечения заимствований.





В частности, постановлением Совета Министров от 25 июля 2018 года № 564 «О заключении Соглашения об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций РБ», Минфину поручено заключить соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Беларуси в российских рублях с тремя российскими банками и одним казахстанским.





Это Газпромбанк, Совкомбанк, Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Евразийский банк развития. Таким образом, правительство Беларуси получит возможность размещения государственных облигаций в российских рублях на рынке РФ.