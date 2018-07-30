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$0,01 за литр: названы страны по доступности бензина

Агентство Bloomberg представило рейтинг доступности бензина в различных странах мира.

Самые низкие цены на топливо в Венесуэле, самые высокие - в Гонконге. Об этом свидетельствует рейтинг доступности бензина в различных странах мира, составленный Bloomberg.

Литр бензина в Венесуэле стоит только $0,01 (27 копеек). Далее следует Иран. Здесь бензин можно купить по $0,28 (7,5 грн) за литр. Третью строчку занимает Кувейт - $0,35 (9,37 грн) за литр.

Затем в рейтинге расположились Нигерия ($0,41), Египет ($0,43), Саудовская Аравия ($0,54), Малайзия ($0,54), Индонезия ($0,67), ОАЭ ($0,68) и Россия ($0,72).

Самое дорогое топливо продается в Гонконге ($2,09), Норвегии ($2,02) и Голландии ($1,93).

09:16 30/07/2018






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