$0,01 за литр: названы страны по доступности бензина

Самые низкие цены на топливо в Венесуэле, самые высокие - в Гонконге. Об этом свидетельствует рейтинг доступности бензина в различных странах мира, составленный Bloomberg.





Литр бензина в Венесуэле стоит только $0,01 (27 копеек). Далее следует Иран. Здесь бензин можно купить по $0,28 (7,5 грн) за литр. Третью строчку занимает Кувейт - $0,35 (9,37 грн) за литр.





Затем в рейтинге расположились Нигерия ($0,41), Египет ($0,43), Саудовская Аравия ($0,54), Малайзия ($0,54), Индонезия ($0,67), ОАЭ ($0,68) и Россия ($0,72).





Самое дорогое топливо продается в Гонконге ($2,09), Норвегии ($2,02) и Голландии ($1,93).



