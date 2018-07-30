Средний уровень надбавок в торговле составляет 25-30%

Уровень торговых надбавок примерно одинаков как во всех областях, так и по сравнению с прошлым годом. «Есть психологический момент: когда сетевики каждую неделю представляют данные о надбавках на ту или иную продукцию, они десять раз подумают, увеличивать ли их», — подчеркнул Артур Карпович. По его словам, средний уровень надбавок составляет 25—30 %: «200—300 % — таких надбавок нет», — добавил чиновник.





После того как «Евроопт» (крупнейшая сеть в стране) стал закупать продукцию у поставщиков не напрямую, а через созданную оптовую «прокладку», МАРТ радует динамика, отражающая задолженность торговли перед производителями. Как отметил Павел Филиппов, сложившийся сейчас уровень является одним из самых низких за последние три года.





«На 1 июня уровень просроченной задолженности торговли — 10,1 %. Если говорить об общей просроченной кредиторской задолженности отрасли, то она составляет 8,9 % — тоже один из самых низких показателей за три года», — конкретизировал цифры представитель МАРТ.





«Норма, прописанная в законе, — 45 дней, но она обходится с помощью создания одним из субъектов оптовика, через которого осуществляются поставки. Там в договорах указывается срок оплаты и в 90, и в 120 дней», — рассказал Артур Карпович.









Говоря о желании «Евроопта» выйти за рамки 20-процентной доли в объеме розничного товарооборота продтоваров, установленной законом, первый замминистра отметил, что МАРТ ввел данное ограничение еще до того, как возникла проблема. «Мы размер этой доли отслеживаем с момента вступления в силу в 2013 году закона о торговле и вводили критерий 20 % тогда, когда еще эта проблема остро не стояла. Она возникла через четыре года. Цифры у нас есть, они для служебного пользования, но скажу, что определенные сети в некоторых регионах долю в 20 % уже превышают», — подчеркнул спикер.





По его словам, после превышения установленного норматива сеть утрачивает право возводить или арендовать торговые объекты в том или ином регионе. Если строительство магазина было начато до превышения лимита, то собственник обязан перепрофилировать его в непродовольственный.



