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Беларусь наказали за безвиз

На российском сайте Logirus, который пишет о логистике в России, появилась информация: с 1 августа прекращается пропуск граждан третьих стран через белорусско-российскую границу. Это решение Москвы бьет по доходам Беларуси от транзита.

Беларусь наказали за безвиз
Причина такого решения — российский закон «О государственной границе Российской Федерации». Согласно ему, все категории иностранных граждан могут прибывать в Россию или убывать из нее через многосторонние/двусторонние пункты пропуска, открытые для международных сообщений. На российско-белорусской границе таковых не имеется. Поэтому пересекать ее на автотранспорте могут только граждане России или Беларуси, пишет российское издание.


Оно обратилось за комментарием в московское представительство Международного союза автомобильного транспорта и в Белорусскую ассоциацию международных перевозчиков. В этих учреждениях рассказали, что официальных сообщений на эту тему они пока не видели.

А в МИД Беларуси подтвердили, что от российской стороны действительно поступило соответствующее уведомление. Изданию об этом сообщил начальник отдела ВЭД в ООО «ГродноГрузЭкспресс» Андрей Рапецкий. При этом ограничения будут распространяться только на физлиц и не затронут транспортные компании.

В результате такого решения транспорт с польскими, литовскими и украинскими водителями вынужден будет объезжать Беларусь через Латвию и Украину. Это своего рода наказание Беларуси за решение позволить безвизовый въезд иностранцев в страну, сообщает НН.


19:33 29/07/2018






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