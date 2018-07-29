БЖД выпускает облигации на 10 млн долларов

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 долл. Минимальное количество ценных бумаг для покупки одним покупателем — три за одну сделку.





Процентная ставка по облигациям составляет 4,5% годовых. Срок обращения — 3 года (с офертами на досрочный выкуп 1 раз в год, начиная с 22 июля 2019 года), сообщили в Белорусской железной дороге.





Насколько такой вид вклада заинтересует население, пока непонятно.



