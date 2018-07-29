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БЖД выпускает облигации на 10 млн долларов

Белорусская железная дорога запустила совместный с «Беларусбанком» проект по выпуску облигаций для населения.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 долл. Минимальное количество ценных бумаг для покупки одним покупателем — три за одну сделку. 

Процентная ставка по облигациям составляет 4,5% годовых. Срок обращения — 3 года (с офертами на досрочный выкуп 1 раз в год, начиная с 22 июля 2019 года), сообщили в Белорусской железной дороге. 

Насколько такой вид вклада заинтересует население, пока непонятно.

11:45 29/07/2018






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