Дома «Тамбаза» достроит УКС

640 семей, желавших построить жилье близ перекрестка улиц Богдановича и Некрасова, оказались в непростой ситуации. У них на руках ценные бумаги, обеспеченные квадратными метрами, достроить которые эмитент — ООО «Тамбаз» — не в состоянии. Практически полгода на стройке — тишина и забвение. А генеральный директор Александр Овсянников продолжает раздавать обещания о том, что необходимые около 17 млн долларов на завершение объектов найдет. 26 июля в администрации Советского района Минска состоялась уже традиционная встреча держателей облигаций с руководителем района, представителями Мингорисполкома, Минстройархитектуры и Минфина.





Как заметил руководитель районной администрации Юрий Трущенко, А.Овсянников отсутствует по уважительным причинам — находится за пределами страны, обещает привезти договор с покупателем торгового центра на 6 млн долларов. И добавил:





— Не хочу больше тратить время на рассуждения про гипотетические миллионы долларов. Мы уже завершаем разработку проекта указа о смене застройщика.









Сейчас идут последние согласования указа и корректировки. Как только он будет подписан, за дело возьмется УКС Советского района. Выполнит обследование конструкций, проектирование и определит процент готовности домов. На недостающую сумму из местного или республиканского бюджета получит ссуду. Часть, за счет которой достроят непосредственно жилье, держателям облигаций придется вернуть. И уже после ввода зданий в эксплуатацию средства, которые останутся от продажи встроенных помещений и после возврата бюджетных ссуд, предлагается перечислить ООО «Тамбаз» для дальнейшего расчета с кредиторами. Это два банка, стройтрест № 4 и страховые компании (по закону страховщики, когда произведут страховые выплаты держателям облигаций, имеют право обратить взыскание на имущество должника). Главная цель — достроить 26–этажные высотки. При оптимальном раскладе работы оживятся к середине следующего года. Цена квадратного метра — себестоимость плюс 2 процента. Но только для тех граждан, которые намерены достраивать недвижимость.

Все отказные квартиры и торгово–офисные помещения (их площадь — около 14.000 кв. м) будут продаваться по рыночной стоимости.





— Если цена достройки окажется выше, чем страховые выплаты и средства, вырученные от реализации недвижимости, которая явилась предметом залога под облигации ООО «Тамбаз», то возможны доплаты, — уточнил Ю.Трущенко.





Готовящийся нормативно–правовой акт может быть принят в течение месяца.