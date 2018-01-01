От $66: сравниваем «минималки» в Беларуси и за рубежом

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, минимальная заработная плата (месячная и часовая) - это государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда за работу в нормальных условиях при выполнении своих обязанностей.





В Беларуси





В Беларуси этот стандарт составляет 305 рублей ($ 154). Предыдущее значение равнялось 265 рублям и было повышено с 01.01.2018. При этом уровень прожиточного минимума составляет 340, 56 рубля.





В СНГ





В России с 1 мая произошло повышение «минималки», которая составляет 11 163 российских рубля в месяц (примерно $ 177, 5). До этого сумма равнялась 9 486 российским рублям (примерно $ 151). Прожиточный минимум составляет 10 842 российских рубля в месяц (или $ 172)





На Украине такая цифра составляет 3723 гривны (примерно $ 139) при прожиточном минимуме 1777 гривен (примерно $ 66).





С 1 января 2018 года в Азербайджане «минималка» равна 130 манатам или $ 76, 4 ( до этого – 116 манатов или $ 68). Прожиточный минимум в этой стране определен в размере 173 манатов, или $ 102.





В Европе





В Польше минимальная заработная плата составляет 2100 злотых ($ 570) при социальном прожиточном минимуме в 1058 злотых в месяц ($ 66).





В Латвии сумма равна 430 евро ($ 501) при минимуме в 252 евро ($ 293,5).





Согласно законодательству Литвы, «минималка» равна 400 евро ($ 466) с прожиточным минимумом в 190 евро ($ 221)





Самые большие минимальные зарплаты в Германии и Франции – по 1498 евро ($ 1745), Бельгии – 1563 евро ($ 1821) и Люксембурге – 1999 евро ($ 2328). Прожиточные минимумы в этих странах как таковые не устанавливаются.







