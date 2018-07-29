Беларусь остается во второй сотне рейтинга эффективности логистики

Отметим, что в 2016 году наша страна занимала только 120 место. Таким образом, результат заметно улучшился, однако, он остается значительно хуже, чем у стран-соседей. Так, Польша заняла в рейтинге 28-е место, Литва – 54-е, Украина – 66-е, Россия - 75-е.





Страной с самой эффективной логистикой признана Германия. За ней следуют Швеция, Бельгия, Австрия и Япония.





Замыкают рейтинг Афганистан, Гаити и Сомали.