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Беларусь остается во второй сотне рейтинга эффективности логистики

Беларусь заняла 103-е место из 160 стран в рейтинге эффективности логистики (LPI), по данным Всемирного банка.

Отметим, что в 2016 году наша страна занимала только 120 место. Таким образом, результат заметно улучшился, однако, он  остается значительно хуже, чем у стран-соседей. Так, Польша заняла в рейтинге 28-е место, Литва – 54-е, Украина – 66-е, Россия  - 75-е.

Страной с самой эффективной логистикой признана Германия. За ней следуют Швеция, Бельгия, Австрия и Япония.

Замыкают рейтинг Афганистан, Гаити и Сомали.

Белорусы и рынок
10:14 29/07/2018






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