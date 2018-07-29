Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

МАРТ инициирует введение ответственности за нарушение законодательства о биржевых сделках

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает ввести административную ответственность за нарушение законодательства о заключении сделок на биржевых торгах. Об этом сообщил начальник управления социальной сферы и услуг МАРТ Валерьян Беспалый.

"МАРТ подготовил проект закона "О внесении изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях", которым предлагается установить административную ответственность за нарушение требований законодательства о заключении сделок на биржевых торгах товарной биржи в случаях, когда заключение такой сделки на товарной бирже является обязательным", - сказал Валерьян Беспалый.

Касательно внебиржевой торговли он напомнил, что МАРТ контролирует соблюдение субъектами хозяйствования законодательства о порядке обязательной регистрации внебиржевых сделок с биржевыми товарами. "Такие контрольные мероприятия проведены по молочной, мясной продукции. За непредоставление товарной бирже сведений о внебиржевых сделках по экспорту этой продукции для их регистрации либо предоставления неполных данных, заведомо недостоверных сведений должностные лица 49 организаций привлечены к административной ответственности", - добавил представитель министерства.
09:13 29/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё