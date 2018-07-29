"МАРТ подготовил проект закона "О внесении изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях", которым предлагается установить административную ответственность за нарушение требований законодательства о заключении сделок на биржевых торгах товарной биржи в случаях, когда заключение такой сделки на товарной бирже является обязательным", - сказал Валерьян Беспалый.





Касательно внебиржевой торговли он напомнил, что МАРТ контролирует соблюдение субъектами хозяйствования законодательства о порядке обязательной регистрации внебиржевых сделок с биржевыми товарами. "Такие контрольные мероприятия проведены по молочной, мясной продукции. За непредоставление товарной бирже сведений о внебиржевых сделках по экспорту этой продукции для их регистрации либо предоставления неполных данных, заведомо недостоверных сведений должностные лица 49 организаций привлечены к административной ответственности", - добавил представитель министерства.