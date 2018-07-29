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Инвесторы не торопятся вкладываться в гособлигации

Минфин проведет 2 августа дополнительный аукцион по размещению государственных облигаций в иностранной валюте 251-го выпуска.

251-й выпуск объемом €30 млн появился на рынке 12 июля. Тогда инвесторы выкупили примерно €4,5 млн.

Вторая попытка была предпринята 26 июля: реализовали еще €3,6 млн.

Номинал одной облигации — €1000, срок погашения — осень 2014 года, ставка процентного дохода установилась на уровне 3,7% годовых.
Officelife.media
08:47 29/07/2018






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