Инвесторы не торопятся вкладываться в гособлигации

251-й выпуск объемом €30 млн появился на рынке 12 июля. Тогда инвесторы выкупили примерно €4,5 млн.





Вторая попытка была предпринята 26 июля: реализовали еще €3,6 млн.





Номинал одной облигации — €1000, срок погашения — осень 2014 года, ставка процентного дохода установилась на уровне 3,7% годовых.