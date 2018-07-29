Наконец-то без нас. Focus Economics представил рейтинг самых бедных стран мира
Аналитическая группа Focus Economics составила рейтинг самых бедных стран мира. Эксперты издания, исследовавшие 127 стран, взяли за основу показатели ВВП государств за 2018 год. В итоге были определены 10 наиболее бедных стран. Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан оказались включены в десятку наиболее неимущих государств.
Возглавили рейтинг африканские страны. На первом месте с показателем $468 ВВП на душу населения расположилось государство Конго. За ней следом в списке идут Мозамбик, Уганда, Таджикистан и Гаити. В Таджикистане показатель ВВП на душу населения, по данным издания, составляет $836 (к 2020 году вырастет до $1086).
«Ожидается, что экономика Таджикистана, которая в значительной степени зависит от денежных переводов, будет расти в 2018 году благодаря устойчивому промышленному сектору, солидным инвестициям и здоровому частному потреблению, поддерживаемым денежными переводами и более высокой заработной платой на фоне жесткого рынка труда. Тем не менее, экономический рост, скорее всего, снизится, поскольку усилия по бюджетной консолидации сокращают кредитование частного сектора. Риски, связанные с перспективами, по-прежнему связаны с высоким уровнем неэффективных кредитов банковского сектора», - отмечают аналитики.
Далее с ВВП примерно в $1000 на душу населения с 6-й по 8-ю позицию занимают Эфиопия, Йемен и Узбекистан соответственно (к 2020 году вырастет до $1646).
Экспорт газа, золота и меди из Узбекистана привел к увеличению государственных доходов, которые финансировали значительный рост инвестиций и заработной платы, которые способствовали частному потреблению. К сожалению, в период между 2013 и 2016 годами цены на сырьевые товары обрушились, а слабые показатели России и Китая, ключевых торговых партнеров, отрицательно повлияли на экономику страны. В феврале 2017 года правительство приступило к реализации своей стратегии по развитию Узбекистана на 2017-2021 годы, которая, среди прочего, включала меры по либерализации экономики.
К сожалению, рост экономики Узбекистана сильно снизился в 2017 году до 5,3% по сравнению с 7,8% в 2016 году. Тем не менее, эксперты Focus Economics ожидают, что ВВП вырастет на 6,2% в 2018 году и на 6,1% в 2019 году.
Замыкают десятку самых бедных стран мира Танзания и Кыргызстан. По расчетам аналитиков в 2018 году показатель ВВП на душу населения в Кыргызстане равен $1222. По данным издания, к 2020 году этот показатель вырастет до $1446.
Не имеющая выхода к морю, в значительной степени горная страна с населением более 6 млн. человек, Кыргызстан недавно испытал значительную политическую и социальную нестабильность. Коррупция по-прежнему широко распространена в государственном секторе, что отрицательно сказывается на потенциале экономического роста страны, говорится в ана зе.
«Кыргызская экономика также подвержена внешним потрясениям из-за чрезмерной зависимости от ее массивного золотого рудника «Кумтор», на долю которого приходится около 10% ВВП, а также денежных переводов, что составляет около 30% ВВП страны».
Недавно опубликованные данные правительства показали, что в 2017 году экономика страны выросла на 4,5%, достигнув хороших темпов роста по сравнению с предыдущими тремя годами. Согласно данным, в основном это обусловлено сильным производственным сектором и устойчивым ростом инвестиций в основной капитал. Ожидается, что инвестиции в основной капитал будут способствовать экономическому росту, а внешний сектор, скорее всего, выиграет от подъема мировой экономики. Специалисты Focus Economics прогнозируют рост ВВП Кыргызстана до 3,9% в 2018 году и 4,7% в 2019 году.
07:37 29/07/2018
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