Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС планируется 4 декабря

Физический пуск первого блока запланирован на весну 2019 года, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" в ходе "прямой линии" директор департамента по ядерной энергетике Минэнерго Василий Полюхович.





"Завоз топлива на станцию планируется после получения разрешения регулирующего органа (Госатомнадзор – ИФ). Первая поставка ядерного топлива запланирована на 4 декабря 2018 года", - сказал В.Полюхович.





Он подчеркнул, что Госатомнадзор предварительно проведет инспекцию готовности БелАЭС к приемке ядерного топлива.





Директор департамента также сообщил, что физический пуск первого реактора для проверки параметров его активной зоны может состояться весной 2019 года. "Сперва топливо примут, разместят в хранилище, потом после обеспечения готовности АЭС к полной дозагрузке, осуществят загрузку и проведут физический пуск, чтобы проверить параметры активной зоны реактора. Физический пуск планируется весной следующего года", - описал В.Полюхович подготовку к физпуску.





В.Полюхович напомнил, что поставка топлива на первую загрузку и перегрузку входит в состав генерального контракта. "Для последующих поставок требуется заключение межправительственного соглашения (между Беларусью и Россией – ИФ).





Представитель Минэнерго не стал комментировать объем и стоимость топлива, сославшись на конфиденциаьность контракта между БелАЭС и ОАО "ТВЭЛ".





Он также отметил, что транспортировку первой партии ядерного топлива займется "специальная российская организация, которая занимается перевозкой ядерного топлива и использует специальные вагоны, составы".





Беларусь ведет строительство АЭС в 23 км от границы с Литвой, рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").









В декабре 2017 года Беларусь и АО "ТВЭЛ" подписали контракт на поставку топлива для БелАЭС. Условиями генерального контракта на сооружение предусмотрена поставка топлива ТВЭЛ на каждый блок на одну загрузку и одну перезагрузку через "Атомстройэкспорт". Далее ТВЭЛ будет поставлять топливо на Белорусскую АЭС по прямому контракту. При этом во всех случаях поставки идут через госкорпорацию "Росатом".



