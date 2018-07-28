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Анна Канопацкая подготовила изменения и дополнения в «Закон о земле»

Оппозиционный депутат предлагает изменить Земельный кодекс.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
11 июля она направила проект в научные организации и бизнес-союзы, чтобы получить их экспертную оценку – это надо для внесения законопроекта в парламент, пишет kyky.org

Что она предлагает изменить
Канопацкая хочет избавиться от необоснованных ограничений в использовании земельных участков и сократить оснований для их изъятия. Также она намерена устранить неравенство в правах различных землепользователей при осуществлении их деятельности. 

Анна много упоминает о Конституции – например, она хочет реальной работы положений о гарантиях неприкосновенности собственности. Канопацкая предлагает сократить список оснований для отчуждения имущества и исключить внесудебное изъятие земли государством.

Также депутат намерена исключить нормы о запрете делить земельный участок и снять ограничения назначений земельного участка, которым может владеть гражданин на правах собственности.  


Кроме этого, Анна предлагает исключить плату за право заключения договора об аренде и, наконец, использовать имущественные налоги и арендную плату исключительно на развитие соответствующих территорий.


22:19 28/07/2018






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