Анна Канопацкая подготовила изменения и дополнения в «Закон о земле»

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

11 июля она направила проект в научные организации и бизнес-союзы, чтобы получить их экспертную оценку – это надо для внесения законопроекта в парламент, пише т kyky.org





Что она предлагает изменить

Канопацкая хочет избавиться от необоснованных ограничений в использовании земельных участков и сократить оснований для их изъятия. Также она намерена устранить неравенство в правах различных землепользователей при осуществлении их деятельности.





Анна много упоминает о Конституции – например, она хочет реальной работы положений о гарантиях неприкосновенности собственности. Канопацкая предлагает сократить список оснований для отчуждения имущества и исключить внесудебное изъятие земли государством.





Также депутат намерена исключить нормы о запрете делить земельный участок и снять ограничения назначений земельного участка, которым может владеть гражданин на правах собственности.









Кроме этого, Анна предлагает исключить плату за право заключения договора об аренде и, наконец, использовать имущественные налоги и арендную плату исключительно на развитие соответствующих территорий.



