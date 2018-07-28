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В Гродно должникам будут рассылать жировки другого цвета

Гродно станет первым городом в Беларуси, где квитанции на оплату услуг ЖКХ станут цветными. Жировки жёлтого цвета будут означать, что в квартире проживают должники.

Получать жёлтые жировки будут не все, кто числится в списках неплательщиков. Цветные квитанции будут появляться в почтовых ящиках того дома, где на данный момент имеется самая большая просроченность по 
платежам, сообщает kurjer.info со ссылкой на  телеканал «Гродно+».


«Данная мера будет своего рода сигнализировать о наличии задолженности. Считаем, что такая жировка укрепит уведомительный и предупредительный комплекс мер», — отметил Александр Фабричных, начальник отдела правовой и кадровой работы единого информационного расчётно-справочного центра Гродно.


21:34 28/07/2018






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