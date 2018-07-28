Началось строительство самого амбициозного и дорогого агропроекта

ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» рассчитывает вложить более 700 млн долларов в глубокую переработку зерна с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин) для обеспечения внутреннего рынка и экспорта высокопродуктивных кормов и кормовых добавок.

Общие затраты на проект, рассчитанный на срок до 2032 года, оцениваются в 733 млн долларов. В том числе, «Эксимбанк» Китая выделил кредит на сумму 4,3 млрд юаней (примерно 635 млн долларов). Кроме того, проект будет финансироваться за счет коммерческого кредита на сумму 50 млн долларов (оборотные средства) и средств акционеров — 35 млн долларов.





Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

Предприятия по производству незаменимых аминокислот рассчитаны перерабатывать в год 250 тысяч тонн зерна пшеницы и тритикале с получением 200 тысяч тонн аминокислот. В результате будет создано более 1 тысячи рабочих мест.





Во время торжественной церемонии начала строительства объекта вице-премьер Михаил Русый отметил, что «без технологий пятого уклада невозможна экономика животноводства», и выразил надежду через три года запустить здесь первое производство.





Чан Чжэньмин, глава китайской СITIC Group, которая является генподрядчиком, подчеркнул, что, реализуя проекты в рамках инициативы «Один пояс, один путь», как и хотел президент Александр Лукашенко, СИТИК участвует и в акционерном капитале белорусских проектов.









Как ранее сообщалось, Беларуси в проекте принадлежит 25% в уставном фонде. СITIC International Investments (генподрядчик) имеет 20%, COFCO Corporation (генпроектировщик) — 9%. Как сообщили Naviny.by, российской компании «Вирен-Инвест» принадлежит 1%, оставшиеся 45% контролируют две шотландские (Maxforce LP и Altastar LP) и две эмиратские (Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd.) компании. За ними могут стоять интересы бывшего руководства Кыргызстана, которому приписывают идею по созданию агропромышленного комплекса.



