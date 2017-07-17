Почему в Беларуси нет инвестфондов? И, возможно, не будет

Но ключевые фигуры белорусского фондового рынка встретили нормативный акт настороженно. Они ожидают и других важных перемен. Только после них эта концепция сможет нормально и эффективно работать здесь.





«ЭГ» приводит мнение предпринимателей, которые нашли способы успешно вести бизнес и зарабатывать в Беларуси на операциях с отечественными ценными бумагами.





Дмитрий Наривончик, один из самых успешных частных инвесторов в Беларуси, акционер «Приорбанка», «Брестгазоаппарта» и еще не менее десятка отечественных ОАО, оценил ситуацию вокруг нового нормативного акта так:





«Закон «Об инвестиционных фондах» вводит в правовое поле институт коллективных инвестиций в виде акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда. Закон, бесспорно, является прогрессивным, однако, насколько он будет рабочим, покажет только практика. Открытым остается вопрос, сумеют ли управляющие таких фондов грамотно разместить привлеченные средства, показать интересную массовому инвестору доходность, сохранить издержки на управление на низком уровне. Парадокс деятельности инвестиционных фондов заключается в том, что для снижения операционных издержек на его функционирование в относительном выражении ему надо достичь как можно более высокой капитализации. Возникает вопрос, чем наполнять фонд для достижения такой капитализации. И это серьезная дилемма.





Логично ожидать, что первыми фонды организуют банки – у них сегодня есть все необходимое для этого. Хотя некоторые коллеги оценивают мое мнение как спорное, считая эту модель не интересной для банковского бизнеса. Во что это выльется по итогу – покажет время.





Спрос со стороны таких структур может как раз «прокачать» наш рынок, убрать его аномалии. Думаю, сначала ожидаем будет перевес долговых инструментов и прямых инвестиций в непубличные компании, а потом потихоньку и до акций доберемся.





Другое дело, что количество акций в обращении на рынке у нас исторически небольшое, ведь 73% всех таких ценных бумаг в нашей стране – на руках у государства. Было бы любопытно, чтобы фонды могли приватизировать госпредприятия, да вот только у нас любят продавать не самые лучшие предприятия задорого и с кучей дополнительных условий. С таким подходом особо «каши не сваришь».





Нам надо запастись терпением и дождаться первых результатов, если скепсис в отношении перспектив развития фондового рынка не перевесит желания самих участников рынка его развивать. Дорога возникает под ногами идущего.»





Реальное положение дел показывает, что как минимум тезис Д. Наривончика о выходе в этот сегмент банков сходу под­тверждается. «ЭГ» стало известно, что проект по созданию собственных инвестфондов при участии китайских инвесторов еще до вступления в действие Закона № 52-З был запущен в работу одним из крупнейших государственных кредитно-финансовых учреждений.









Таким образом, сам Закон № 52-З никто негативно не оценивает. Но реальная ситуация на белорусском фондовом рынке такова, что полноценно документ пока не заработает. Очень нужны другие реформы и изменение роли государства. Оно не должно быть главным акционером и не должно заниматься микроменеджментом чуть ли не на каждом предприятии, участвовать в управлении таким большим количеством ОАО.





Очевидно, что это неэффективно и сдерживает приток инвестиций в страну.



