Председателем Наблюдательного совета Белинвестбанка переизбран заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин.





Всего в состав Наблюдательного совета банка вошли девять представителей, в том числе пять независимых директоров, в следующем персональном составе:





Анатолий Калинин – председатель Наблюдательного совета, вице-премьер;





Сергей Калечиц – заместитель председателя Наблюдательного совета, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси;





Андрей Гаев – председатель Государственного комитета по имуществу;





Дмитрий Крутой – первый заместитель министра экономики;





Анастасия Кожемякина – независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;





Артурас Фейферас – независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;





Александр Тананко – независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;





Ольга Крамаренко – независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;





Людмила Стефанович – независимый директор ОАО «Белинвестбанк».









«Данные изменения позволят сделать работу банка еще более эффективной и прибыльной, привнесут новые веяния и преобразования, которые будут способствовать дальнейшему повышению конкурентноспособности и привлекательности кредитно-финансового института на рынке», – отметили в Белинвестбанка.



