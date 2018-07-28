Избран новый состав Наблюдательного совета акционеров ОАО «Белинвестбанк»
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новым членом Наблюдательного совета стал первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой, независимым директором ОАО «Белинвестбанк» – Анастасия Кожемякина.
Председателем Наблюдательного совета Белинвестбанка переизбран заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин.
Всего в состав Наблюдательного совета банка вошли девять представителей, в том числе пять независимых директоров, в следующем персональном составе:
Анатолий Калинин – председатель Наблюдательного совета, вице-премьер;
Сергей Калечиц – заместитель председателя Наблюдательного совета, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси;
Андрей Гаев – председатель Государственного комитета по имуществу;
Дмитрий Крутой – первый заместитель министра экономики;
Анастасия Кожемякина – независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;
Артурас Фейферас – независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;
Александр Тананко – независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;
Ольга Крамаренко – независимый директор ОАО «Белинвестбанк»;
Людмила Стефанович – независимый директор ОАО «Белинвестбанк».
«Данные изменения позволят сделать работу банка еще более эффективной и прибыльной, привнесут новые веяния и преобразования, которые будут способствовать дальнейшему повышению конкурентноспособности и привлекательности кредитно-финансового института на рынке», – отметили в Белинвестбанка.
14:15 28/07/2018
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