В Островце заполыхало. Строители АЭС несут гигантские убытки?

В этом районе организации понесли чистые убытки на 170,5 млн BYN! Убытки 3 убыточных организаций Островетчины были еще круче — 173,8 млн BYN. Рост убытков к 2017 году составил 1 610 раз! В мае убытки компаний района возросли на 70 млн BYN. В январе—мае строительный комплекс Гродненской области потерпел убытки в размере 171,6 млн BYN. При этом убытки убыточной части стройсектора составили 182 млн BYN. Есть одно разумное объяснение финансовой аномалии в Островецком районе и стройсекторе области. Это убыточная работа тех организаций, которые возводят Белорусскую АЭС.









На втором месте по убыточности расположился Новополоцк. Предприятия города получили 78,1 млн BYN убытков, а убыточные компании — 103,8 млн BYN. Проблемы Новополоцка связаны с убыточной работой Нафтана. Тройку самых убыточных регионов замкнул Светлогорский район. Организации этого региона наработали за 5 месяцев 57,5 млн BYN чистого убытка. Убыточные предприятия Светлогорщины получили 70,4 млн BYN убытков. В Светлогорском районе никак не может выйти на прибыль местный целлюлозно-картонный комбинат.

Комбинату пока слабо помогает даже отсрочка 200 млн USD долга по кредитам Беларусбанка. На четвертом месте по убыткам оказался Кричевский район (55,7 млн BYN), на седьмом — Костюковичский (29,3 млн BYN), на восьмом — Волковысский (26,8 млн BYN).





Все 3 района объединяет наличие на их территории цементных заводов. Рост убытков убыточных предприятий в этих регионах не прекращается. Цементные заводы Беларуси остались сильно закредитованы в результате так называемой модернизации. Недавно в правительстве заговорили, что хотят сбыть иностранному инвестору завод в Красносельском. Однако продать предприятие по объявленной цене практически нереально. Убытки Гомельского района (46,8 млн BYN) скорее всего обусловлены уничтожением поголовья свиней, заболевших африканской чумой.





Только по официальным данным количество свиней в Гомельской области к 1 июля 2018 года уменьшилось на 63,8 тыс. голов (минус 15% за скользящий год). Убытки предприятий Бобруйска (32,7 млн BYN) связаны с работой Белшины, Добрушского района (18,8 млн BYN) — с деятельностью бумажной фабрики, Жабинковского района (12,7 млн BYN) — с функционированием сахарного завода.



