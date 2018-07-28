Планируется, что тарифная ставка будет увеличена, а также «использованы другие механизмы для роста зарплаты». FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие сейчас зарплаты получают работники бюджетных организаций.

В июне в бюджетных организациях средняя зарплата, по данным Белстата, выросла до 752 рублей. Это на 17,1 рубля, или на 2,3% больше, чем месяцем раньше.

При этом реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в июне выросла на 1,9% к маю.

В здравоохранении в прошлом месяце в среднем получали 774 рубля: врачи — 1203 рубля, а средний медперсонал — 766 рублей. Реальные зарплаты этих специалистов за июнь по сравнению с маем выросли на 5,1% и 5,2% соответственно.

Работники, которые занимаются уходом в специализированных учреждениях

и предоставлением соцуслуг, зарабатывают 548 рублей.

Напомним, к 2025 году зарплаты медикам, как требует президент, должны поднять в 2 раза. Первый этап повышения запланирован на этот год.

В образовании средние июньские заработки составили 657 рублей. Учителя получали 766 рублей, а профессорско-преподавательский состав — 1350 рублей.

Средняя зарплата в Беларуси в июне составила 953,7 рубля. Месяцем ранее белорусы зарабатывали 944 рубля.

Напомним, 16 февраля во время рабочей поездки в Слуцкий район Александр Лукашенко заявил, говоря про зарплаты бюджетников и в целом работников разных отраслей, что «людям надо платить нормальную зарплату, но деньги надо заработать — тут вопросов нет». В ближайшие годы зарплаты педагогов по требованию президента должны вырасти в 2 раза, а также «потихоньку подтянуты выше» получки работников детских садов, младшего медперсонала.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич ранее назвала уровни заработных плат в бюджетной сфере в 2018 году при консервативном и оптимистичном прогнозах.

«На 2018 год тоже предусмотрен рост заработной платы в бюджетной сфере. Планируется выйти в среднем при консервативном сценарии на 700 рублей. Если, конечно, экономика обеспечит соответствующий рост, то, я думаю, 760 рублей в среднем в бюджетной сфере мы сможем обеспечить», — сказала Ирина Костевич.