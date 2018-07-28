В Беларуси повысят ставки земельного налога

Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, опубликованными на сайте министерства финансов.





Средние ставки земельного налога установлены в фиксированных суммах в белорусских рублях за 1 га. Так, например, в Минском районе ее предлагается установить в размере 21,84 руб, Брестском - 20,01 руб, Витебском - 7,66 руб, Гомельском - 13,53 руб, Гродненском - 23,92 руб, Могилевском - 21,35 руб.





Ставки земельного налога, сообщае т belmarket.by, на участки в зависимости от видов функционального использования участков предлагается оставить на нынешнем уровне.









Проектом документа также предусмотрено, что местные Советы депутатов с 2019 года имеют право увеличивать (уменьшать) не более чем в 2 раза ставки налога на недвижимость отдельным категориям плательщиков.



