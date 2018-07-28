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В Беларуси повысят ставки земельного налога

Средние ставки земельного налога по районам в 2019 году предлагается увеличить на 5,3%.

Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, опубликованными на сайте министерства финансов.

Средние ставки земельного налога установлены в фиксированных суммах в белорусских рублях за 1 га. Так, например, в Минском районе ее предлагается установить в размере 21,84 руб, Брестском - 20,01 руб, Витебском - 7,66 руб, Гомельском - 13,53 руб, Гродненском - 23,92 руб, Могилевском - 21,35 руб.

Ставки земельного налога, сообщает belmarket.by, на участки в зависимости от видов функционального использования участков предлагается оставить на нынешнем уровне.


Проектом документа также предусмотрено, что местные Советы депутатов с 2019 года имеют право увеличивать (уменьшать) не более чем в 2 раза ставки налога на недвижимость отдельным категориям плательщиков.


09:32 28/07/2018






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