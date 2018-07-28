Сыну замглавы Администрации Лукашенко доверили грандиозный проект

В пятницу под Руденском торжественно запустили строительство производства аминокислот, комбикормов и премиксов.

Перед собравшимися выступил директор корпорации Даниил Урицкий. Кто это такой?

Даниил Урицкий – в центре. Фото: TUT.BY

Власти Кыргызстана утверждают, что это бежавший из страны бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, которому в Беларуси в 2016 году выдали паспорт на новое имя.

После официального мероприятия на просьбу журналиста naviny.by опровергнуть информацию, что он является бывший премьером Кыргызстана, Даниил Урицкий отвечал уклончиво. Не под диктофонную запись он позволил процитировать себя следующим образом: «Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии».

Отметим, что на родине бывший премьер Кыргызстана заочно приговорен к пожизненному заключению.

В числе руководителей «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» попала и другая интересная личность.

Вице-премьер Михаил Русый на запуске строительства отметил, что кадровому вопросу, подготовке высококвалифицированных специалистов, будет уделено особое внимание.

– Возглавить это направление у нас взялся молодой ученый, кандидат наук, 29 лет — он уже набирает команду, и на каждый завод мы уже подбираем директоров, — сказал Михаил Русый, сообщает TUT.BY.

Тем самым молодым ученым и заместителем директора оказался Илья Снопков.

Ранее об Илье Снопкове писали как о старшем сыне заместителя главы Администрации президента. Он окончил Белорусский государственный экономический университет и согласно информации в соцсетях работал в отделе маркетинга и договорной работы Республиканского центр тылового обеспечения в МЧС.