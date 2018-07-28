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Беларусь предложила китайцам пять аграрных проектов

Беларусь предложила китайской CITIC Group еще пять проектов в аграрной сфере. Сегодня в Пуховичском районе началось строительство заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Проект предполагает  возведение заводов по выпуску аминокислот (лизина, треонина и триптофана), а также организовать производство комбикормов. Кроме того, предусмотрено создание вспомогательной инженерной и транспортной инфраструктуры, а также возведение жилья для работников. Как ожидается, будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Для этого у китайских банков взяли кредит на 1,75 млрд. юаней.

По словам вице-премьера Михаила Русого CITIC Group предложили развивать переработку говядины, птицеводство, поставлять мясо КРС и птицы в Китай. Также рассматривается строительство в КНР завода по производству готовой молочной продукции из отечественного сухого молока. Министр сельского хозяйства и продовольствия в августе поедет в Китай для детальной проработки и обсуждения проектов, передает БЕЛТА.

Всего Беларусь в этом году хочет поставить в Китай сельхозпродукции на 100 млн. долларов. В прошлом году объем экспорта достиг 17 млн.


08:46 28/07/2018






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