Беларусь предложила китайцам пять аграрных проектов

Проект предполагает возведение заводов по выпуску аминокислот (лизина, треонина и триптофана), а также организовать производство комбикормов. Кроме того, предусмотрено создание вспомогательной инженерной и транспортной инфраструктуры, а также возведение жилья для работников. Как ожидается, будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Для этого у китайских банков взяли кредит на 1,75 млрд. юаней.





По словам вице-премьера Михаила Русого CITIC Group предложили развивать переработку говядины, птицеводство, поставлять мясо КРС и птицы в Китай. Также рассматривается строительство в КНР завода по производству готовой молочной продукции из отечественного сухого молока. Министр сельского хозяйства и продовольствия в августе поедет в Китай для детальной проработки и обсуждения проектов, передает БЕЛТА.





Всего Беларусь в этом году хочет поставить в Китай сельхозпродукции на 100 млн. долларов. В прошлом году объем экспорта достиг 17 млн.



