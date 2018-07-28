Победнели белорусские айтишники и финансисты

Зарплаты сотрудников сферы информационных технологий и финансистов в Беларуси снизились в июне, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Белстат во вторник опубликовал информацию об уровне средних зарплат в Беларуси в июне – она поднялась почти на десять рублей по сравнению с маем.





Sputnik изучил, в каких сферах изменились заработки наиболее заметно. Так, снизились доходы у "айтишников" – их средняя зарплата в июне равнялась 3653,1 рубля (в мае – 3717,2). Также стали меньше зарабатывать и финансисты – 1526,1 рубля вместо 1585,2.





В сфере производства компьютеров и периферийного оборудования зарплата также упала: в июне она составила 1279,7 рубля, хотя в мае была 1359,4.









Увеличились заметно доходы в лесоводстве и лесозаготовках – 934,4 рубля против 908,9 в мае. Заметно поднялась зарплата и в категории "оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт" – до 1357,2 рубля вместо 1322,6.





Средняя зарплата в сфере образования в июне снизилась на десять копеек до 657,2 рубля. В здравоохранении, наоборот, начали зарабатывать больше: 774,2 рубля вместо 731,1.







