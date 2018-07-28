Правоохранители выяснили, что руководитель одного из управлений Минского тракторного завода из-за небрежного отношения не исполнил своих служебных обязанностей при организации работы по взысканию внешней просроченной дебиторской задолженности с субъекта на территории России. Это в последующем повлекло невозможность получить деньги. Указанные действия должностного лица причинили вред МТЗ в размере свыше 19 млн российских рублей, проинформировали в ГУВД.





Прокуратурой Партизанского района Минска в отношении бывшего топ-менеджера ОАО "МТЗ" возбуждено уголовное дело по ст.428 УК (служебная халатность). Ведется следствие.