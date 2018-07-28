Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Из-за служебной халатности бывшего топ-менеджера МТЗ потерял свыше 19 млн российских рублей?

Бывший начальник управления ОАО "МТЗ" подозревается в служебной халатности и причинении вреда предприятию в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители выяснили, что руководитель одного из управлений Минского тракторного завода из-за небрежного отношения не исполнил своих служебных обязанностей при организации работы по взысканию внешней просроченной дебиторской задолженности с субъекта на территории России. Это в последующем повлекло невозможность получить деньги. Указанные действия должностного лица причинили вред МТЗ в размере свыше 19 млн российских рублей, проинформировали в ГУВД. 

Прокуратурой Партизанского района Минска в отношении бывшего топ-менеджера ОАО "МТЗ" возбуждено уголовное дело по ст.428 УК (служебная халатность). Ведется следствие.
07:38 28/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё