Вопрос увеличения доли сетевых магазинов на рынке не рассматривается

«У нас больше не обсуждается вопрос увеличения доли в 20%. Мы свою позицию высказали. Она поддерживается практически всем бизнесом», - заявил первый замминистра.





Отдельным сетям, которые высказывали желание увеличить долю, напомнили о возможности идти на село по 345-му Указу и получать там соответствующие льготы. «И не будет доля 20% на эти населенные пункты распространяться», - сказал чиновник.





«Понятно, все хотят снимать сливки там, где это выгодно, быстро и легко отбивается. Но надо думать и о тех, кто проживает в сельской местности», - отметил он.





Первый замминистра напомнил, пишет sb.b y, что доля сетевиков отслеживается с момента вступления в силу закона «О торговле» в 2013 году. Доля в 20% была прописана, когда проблема еще не была острой. Она обострилась спустя 4-5 лет.





«Мы эту долю отслеживаем. Некоторые сети в отдельных регионах эту долю превышают», - отметил Карпович.









Если субъект эту долю превысил, он по закону не имеет больше права строить в этом регионе продовольственные магазины. Если строительство такого магазина начато, то объект должен быть перепрофилирован. Эта норма соблюдается, подытожил Артур Карпович.



