Справка

Storyline — это платформа, позволяющая создавать программы для голосовых помощников без каких-либо навыков программирования. Пользователь может создать новое приложение из шаблона, а затем протестировать и опубликовать результат, например, в Alexa Skills Store.





Компания проходила обучение в акселераторе Boost VC и стала первым беларуским бизнесом, попавшим в знаменитый Y Combinator. Стартап беларусов также стал официальным партнером Alexa. Недавно компания привлекла 700 тысяч долларов, которые планирует потратить на расширение команд и интеграцию с новыми умными колонками, включая Google Home.





Умные колонки с голосовым управлением продолжают революционизировать (?) способ, которым мы получаем продукты и услуги. Эти функции смарт-колонок делают заказ новой одежды на Amazon или регулировку громкости музыки значительно легче, но такие программы не просты в создании. Василий Шинкаренко и Максим Абрамчук основали Storyline — стартап, который позволяет создавать эти функции для Alexa — голосовой службы Amazon, без необходимости писать код. Alexa Skills, чьи функции позволяют умным колонкам Amazon выполнять команды, — вот что с чем помогает Storyline. Стартап поддерживает 2 700 команд Alexa, что составляет около 7 % от всего рынка.

Два сооснователя недавно закрыли раунд в Y Combinator вместе с Адамом Дрейпером (первым инвестором в Coinbase и Amplitude) и соучредителями MSQRD Евгением Невгенем и Сергеем Гончаром (приложение продано Facebook два года назад).





— Как ты выбирал своего соучредителя?

Василий Шинкаренко: — Способ, которым я выбираю сооснователя, примерно похож на способ выбора жены. Крайне важно не ошибиться, потому что если вы выберете неправильного соучредителя, это может быть даже хуже, чем вообще отсутствие сооснователя. С течением времени ситуация ухудшится. У меня был подобный опыт. Мы запустили три стартапа перед тем, как начать Storyline. Мы основали компанию вместе — я и Максим Абрамчук — а затем взяли еще одного парня в качестве соонователя, и это было очень плохим решением.





Оглядываясь назад, я понимаю, что причиной этого плохого выбора соучередителя было то, что у нас были разные цели в жизни. Он был сосредоточен на зарабатывании денег, а я и Максим больше заботились о том, чтобы помогать людям. Если ваши цели отличаются от целей вашего соучредителя, очень важно сесть и поговорить об этом.





Если вы этого не сделаете, то получите серьезный шанс испортить все впоследствии.





Во-первых, вы должны обсудить ваши цели и видение будущего. Во-вторых, важно иметь опыт совместной работы, прежде чем запускать компанию вместе. Кроме того, я бы не рекомендовал запускать компанию с другом, потому что в таком случае вы не сможете решить, хорошо ли работает ваш друг или непрофессионально.





— Ясно. Вы слышите так много историй стартапов, которые запускаются близкими друзьями, что создается впечатление, будто это отличный выбор — работать с человеком, которого вы близко знаете в течение долгого времени.

Василий Шинкаренко: — Не пойми меня неправильно, это хороший выбор. Я помню, как Дрю Хьюстон пришел в Y Combinator рассказать о том, как он основал Dropbox, — тогда у него не было соонователя. Пол Грэхем, один из сооснователей Y Combinator сказал Хьюстону найти сооснователя, или его не примут в акселератор. Хьюстон должен был найти соучередителя за очень короткий срок, но ему это удалось.





— Раз уж вы подчеркиваете, насколько важно выбрать правильного соучредителя, то как ваш выбор повлиял на развитие Storyline?

Василий Шинкаренко: — Мы пришли к выводу, что нам придется упорно работать в ближайшие 5–10 лет, чтобы привести эту компанию к успеху. Очень важно обладать такой приверженностью, чтобы создать компанию и добиться чего-либо. Если у вас этого нет, вам придется сложно.





— Верно.

Василий Шинкаренко: — Другое дело, если у вас и вашего сооснователя опыт из различных областей. Когда мы основали эту компанию, мы обладали двумя разными областями знаний. Я занимался всей нетехнической работой в сфере дизайна, маркетинга и бизнеса. Мой соучредитель был ответственен за все, что связано с технологией нашего продукта.





Это проще, чем если ваш соучредитель приносит что-то новое.





— Что ж, ты выбрал того, кто тебя дополняет.

Василий Шинкоренко: Здесь еще одна вещь. Выбор соучредителя — это установление отношений. Как я уже говорил, это похоже на выбор жены. Это будут одни из самых важных отношений в вашей жизни. Некоторая химия в начале необходима. Если этого не будет, придется тяжело. Когда мы начинали, у нас эта химия возникла с первого дня. Мы были заинтересованы в совместной работе и изучении идей, чтобы воплотить их в жизнь.





— Разумеется, вы не сможете работать с кем-то, с кем вы не ладите.

Василий Шинкаренко: — Один из основных вопросов, которые пришлось решать, был в том, смогу ли я успешно работать с человеком — в данном случае, с моим соучредителем, — в течение следующих десяти лет.





— Ты думал о десятилетнем сроке, а не об одном-двух годах.

Василий Шинкаренко: — Молодые предприниматели, которые основывают компании, думают только о следующем годе, двух-трех годах, чтобы затем продать компанию и заняться чем-нибудь еще. На мой взгляд, это неверный подход. Один из наших инвесторов, Адам Дрейпер, сказал, что путь к успеху занимает минимум пять лет. Если вы думаете о сроке от пяти до десяти лет, то вы будете правильно расставлять приоритеты. Я считаю, что очень важно не рассчитывать на продажу вашей компании, даже если вы знаете, что вам когда-нибудь это предложат. Если вы ставите в приоритет продажу своей компании, то будете принимать неверные решения все время. В конце концов, никто не захочет купить вашу компанию, потому что вы, скорее всего, провалите задачу выстроить успешный бизнес.





— Абсолютно. Мой последний вопрос касается того, на каком этапе компании вы должны выбирать соучредителя?

Василий Шинкаренко: — Из того, что я видел, большинство людей выбирает соучредителя до того, как начать, но я считаю это неправильным. Не стоит запускать стартап только ради запуска. Прежде всего, у вас должна быть правильная мотивация. И как только вы сформируете идею, можно выбирать сооснователя.





Но большинство людей поступают необдуманно и сначала выбирают соучредителя, а затем уже начинают задумываться над идеей. По моему мнению, это неверный подход.



