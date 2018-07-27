Сегодня там прошла церемония закладки первого камня. Памятную капсулу с посланием будущим поколениям заложили заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый и председатель правления корпорации CITIC Group Чан Чжэньмин.





Проект инициирован ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" с целью организации глубокой переработки зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин) для производства и выхода на местный и экспортный рынки высокопродуктивных кормов и кормовых добавок.





Общие инвестиционные затраты на проект составляют $733 млн. В том числе Эксимбанк Китая выделил кредит на 4 млрд 290 млн китайских юаней (около $630 млн). Кроме того, проект будет финансироваться за счет коммерческого кредита на $50 млн (оборотные средства), а также средств акционеров на $35 млн.









CITIC Group выступает в качестве генподрядчика и акционера. "Это позволит в установленные сроки, с высоким качеством и технологической дисциплиной ввести объект в действие", - заявил заместитель премьер-министра.





Продукция будет использоваться как для собственного производства, так и поставляться на рынки России, Украины, стран ЕС, Китая. Планируется поставлять на экспорт около половины незаменимых аминокислот и комбикормов.





Инвестпроект реализуется в соответствии с указом от 8 августа 2016 года №300 на участке площадью 160,05 га в районе д.Уборки Дукорского сельсовета Пуховичского района.