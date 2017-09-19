Налоговые консультанты готовы судиться!

Именно такая перспектива подтолкнула достаточно большое количество юристов сдавать квалификационные экзамены на этот статус. И сейчас Верховный Суд (ВС) сказал свое веское слово: они старались не зря, пишет Экономическая газета





Верховный Суд вслед за МНС подтвердил, что НК вправе представлять интересы клиентов в суде. Соответствующее разъяснение поступило в ответ на обращение Романа Шпаковского, юриста, партнера международной юридической фирмы VILGERTS в Беларуси.





Он пояснил изданию, что у очень многих было большое сомнение, что ситуацию разрешат именно так.





Суды весьма ревностно относятся к тому, чтобы туда ходили профессионалы. И, конечно, представлять клиентов в таком процессе будут именно юристы, получившие статус НК. В других случаях есть риск, что это станет основой для множества адвокатских анекдотов. Поэтому наверняка очень малый процент НК использует право, предоставленное им ВС.





И в профессиональном сообществе все будут знать, кто конкретно этим занимается. НК-юристы не будут вести налоговый учет и подписывать чужие декларации, НК-бухгалтеры не станут представлять клиентов в суде.





Но непосредственно в кказе от 19.09.2017 № 338 «О налоговом консультировании» содержалось поручение привести остальные нормативные акты в соответствие с этим документом.





Многие считали, что до внесения изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс нельзя будет представлять интересы клиентов в суде. Но МНС последовательно поддерживало позицию, что НК должен иметь такое право. И ВС согласился с этим.





Налоговое право – очень специфичная область. В отличие от других разделов юриспруденции у нового в этой области человека (даже опытного в чем-то другом юриста), скорее всего, не получится разобраться мгновенно.





Очень много методических тонкостей, которые требуют не просто знакомства с нормативными актами, но и практического опыта расчета налогов, знания правоприменительной практики в этой сфере, длительного погружения в тему.





И очевидно, что в рамках таких судебных дел разумно и эффективно использовать не только адвокатов, а специалистов, глубоко разбирающихся во всех тонкостях именно налогового законодательства.





Что сказал суд?





Текст разъяснения, которое подписал зампред ВС Ю.В. Кобец, таков:





«В Верховном Суде Республики Беларусь согласно компетенции рассмотрено обращение от 22.06.2018 г. и дополнение к нему от 26.06.2018 г., сообщается следующее.





Согласно ч. 2 ст. 76 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь представлять интересы в суде, рассматривающем экономические дела, вправе адвокат, руководитель либо работник юридического лица по делам этого лица, иные лица в случаях, предусмотренных законодательными актами.





В соответствии с п. 2 Положения о налоговом консультировании, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 года № 338 «О налоговом консультировании», налоговое консультирование включает в т.ч. представительство интересов консультируемых лиц в налоговых правоотношениях в налоговых и иных государственных органах на основании договора возмездного оказания услуг…





Принимая во внимание указанный законодательный акт, НК вправе представлять интересы консультируемых лиц в суде, рассматривающем экономические дела, если договором возмездного оказания услуг по налоговому консультированию им предоставлено такое право».





Почему разъяснение ВС основано на здравой логике? НК несет личную ответственность за предоставленную консультацию, подписанные им декларации и т.д. И оставлять его без возможности защищать в суде свое мнение было бы неправильно. Как минимум, странно. Иначе надо было убирать эту личную ответственность НК.









Неприятные вопросы





Не все воспринимают позицию МНС и ВС однозначно. Кроме того, встали вопросы, прямо сейчас имеющие место в реальной судебной практике. Что, например, делать с представлением интересов в суде лица, которому предъявлено уголовное обвинение в связи с неуплатой налогов? Чем прочие юристы, не имеющие статус адвоката, хуже НК?





В соцсетях среди профессионалов, юристов, аудиторов, НК началось горячее обсуждение самого разъяснения и обусловленных им ситуаций.





Андрей Вашкевич, адвокат, старший партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и Партнеры», отметил:





«Справедливости ради, насколько помню, возможность представления интересов клиентов по налоговым (и только) спорам была в концепции указа изначально. Как я понимаю, что-то вроде немецкой системы, где есть НК с такими же правами...





Но вот вопрос, а что с уголовными делами по налоговым преступлениям? Что-то мне подсказывает, что там почему-то (!) вывод будет иной.





Тут есть какая-то насмешка судьбы, что ли. По идее НК надо бороться с расширительным толкованием налоговых норм. Но деятельность самих консультантов начинается с расширительного толкования норм в отношении их собственной деятельности».





И добавил: «Эх, если бы уважаемые налоговые консультанты могли заключения давать, опровергающие выводы ДФР и т.п. по уголовным делам... И суд бы эти заключения принимал... Мечты, мечты...».





На что Елена Жугер, учредитель аудиторской фирмы «БелАудитАльянс», ответила: «У меня опыт таких процессов уже есть. Не скажу, что много, в год по 1–2. Последние 5 лет регулярно. Морально невероятно тяжелая процедура, поэтому специалистов и не найти».





Маргарита Новосельцева, профессиональный бухгалтер, директор группы бухгалтерских компаний «Райкири»: «Чье мнение будет сильнее в судах: государства или НК? Вопрос чисто философский…».





Денис Алейников, адвокат, старший партнер юрфирмы «Алейников и Партнеры», задал неудобный вопрос по поводу разъяснения: «Почему тогда юристов-хозяйственников не пускают в суд, они чем хуже?»