Минфин будет размещать в России облигации через четыре банка

Такое поручение дано Министерству финансов постановлением Совмина №564 от 25 июля, сообщила сегодня пресс-служба правительства.





Соглашение будет заключено с российскими АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие», а также с Евразийским банком развития.





Напомним, Минфин Беларуси в ближайшие 3 года рассчитывает на привлечение на международных рынках капитала по 1 млрд долларов ежегодно. Они нужны для рефинансирования госдолга.