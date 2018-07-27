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Минфин будет размещать в России облигации через четыре банка

Беларусь заключит соглашение об оказании услуг по организации эмиссии своих гособлигаций в России, номинированных в российских рублях, с четырьмя банками.

Такое поручение дано Министерству финансов постановлением Совмина №564 от 25 июля, сообщила сегодня пресс-служба правительства.

Соглашение будет заключено с российскими АО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие», а также с Евразийским банком развития.

Напомним, Минфин Беларуси в ближайшие 3 года рассчитывает на привлечение на международных рынках капитала по 1 млрд долларов ежегодно. Они нужны для рефинансирования госдолга.
12:00 27/07/2018






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