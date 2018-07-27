Начальная цена продаваемого пакета акций более 830 тысяч рублей, пишет Власти Пинска ищут инвестора и собираются продать принадлежащий им пакет акций (72,8% от уставного фонда) ОАО «Пинские нетканые материалы» (Пинема). Конкурс по продаже назначен на 17 августа., пишет media-polesye.by





ОАО «Пинема» специализируется на производстве геосинтетических материалов (нетканых полотен и геотехнических решёток), применяемых при строительстве и реконструкции автомобильных и железных дорог.





Основные рынки сбыта продукции: Беларусь (71% в 2017 году), РФ, Польша, Украина, а также Казахстан, Молдова.





Финансовые показатели предприятия не очень впечатляют, за последние три года работа завода приносит крупные убытки. А износ большинства машин и оборудования составляет от 60 до 90%.





Таблица финансового состояния ОАО «Пинема» использована информация brest-region.by









Несмотря на убытки и задолженность предприятия перед кредиторами на сумму более чем в 3,5 миллиона рублей, организаторы конкурса требуют от победителя в течение трёх лет со дня заключения договора купли-продажи акций «Пинемы» сохранить там количество рабочих мест (в 2017 году 123 человека) и сохранить удельный вес номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по предприятию в общегородском показателе начисленной зарплаты.









Так же от нового владельца предприятия требуется сохранить льготы и гарантии, предусмотренные коллективным договором, не менять профиль экономической деятельности и внести в течение 24 месяцев 850 тысяч рублей в уставный фонд ОАО путём приобретения дополнительного выпуска акций.





Интересно, купят ли ОАО «Пинема» на таких условиях?