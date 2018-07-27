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С Луны свалились? За убыточный завод в Пинске власти хотят почти миллион долларов

И при этом от новых хозяев требуют сохранить рабочие места, зарплаты, льготы и гарантии коллективу и внести дополнительные деньги в уставный фонд.

Власти Пинска ищут инвестора и собираются продать принадлежащий им пакет акций (72,8% от уставного фонда) ОАО «Пинские нетканые материалы»  (Пинема). Конкурс по продаже назначен на 17 августа. Начальная цена продаваемого пакета акций более 830 тысяч рублей, пишет media-polesye.by

ОАО «Пинема» специализируется на производстве геосинтетических материалов (нетканых полотен и геотехнических решёток), применяемых при строительстве и реконструкции автомобильных и железных дорог.

Основные рынки сбыта продукции: Беларусь (71% в 2017 году), РФ, Польша, Украина, а также Казахстан, Молдова.

Финансовые показатели предприятия не очень впечатляют, за последние три года работа завода приносит крупные убытки. А износ большинства машин и оборудования составляет от 60 до 90%.

Таблица финансового состояния ОАО «Пинема» использована информация brest-region.by


Несмотря на убытки и задолженность предприятия перед кредиторами на сумму более чем в 3,5 миллиона рублей, организаторы конкурса требуют от победителя в течение трёх лет со дня заключения договора купли-продажи акций «Пинемы» сохранить там количество рабочих мест (в 2017 году 123 человека) и сохранить удельный вес номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по предприятию в общегородском показателе начисленной зарплаты.


Так же от нового владельца предприятия требуется сохранить льготы и гарантии, предусмотренные коллективным договором, не менять профиль экономической деятельности и внести в течение 24 месяцев 850 тысяч рублей в уставный фонд ОАО путём приобретения дополнительного выпуска акций.

Интересно, купят ли ОАО «Пинема» на таких условиях?

10:45 27/07/2018






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