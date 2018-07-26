Пока все тип-топ: инфляция за первое полугодие составила 4,1%

Об этом шла речь на заседании Правления Национального банка, во время которого рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики за 1-ое полугодие 2018 года. Было отмечено, что инфляция в Беларуси продолжает сохраняться на низком уровне.





Специалисты Нацбанка прогнозируют, что по итогам года она будет не более 6% годовых. В июне годовой прирост потребительских цен составил 4,1%. В соответствии с намеченными планами инфляция в 2019 и 2020 годах не должна превышать 5%.





В России, к сведению, инфляция за первое полугодие составила 2,3%, а в Польше – 1,4%, пишет ej.by



