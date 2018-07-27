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В качестве эксперимента. "Евроопту" открыли путь в Оршанский район вопреки антимонопольному барьеру

Александр Лукашенко 26 июля подписал указ № 297 «О проведении эксперимента», которым позволил создавать магазины в Оршанском районе, несмотря на имеющийся антимонопольный барьер в 20%.

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим розничную торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов, доля которых в объеме розничного товарооборота превышает 20%, разрешается с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2022 года приобретать и арендовать дополнительную торговую площадь для торгового обслуживания в Оршанском районе, говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

В мае жители городского поселка Ореховск в Оршанском районе обратились к властям с требованием пустить к ним «Евроопт». В этом населенном пункте местное райпо обанкротилось и закрывает магазины, цены в мелких частных магазины люди считали завышенными, а ассортимент товаров — маленьким. «Евроопт» был готов прийти в поселок, но не мог этого сделать в соответствии с антимонопольным законодательством. Остальные ритейлеры не проявляли инициативу.


В Ореховске проживает около 3 тысяч человек.

В 2017 году Александр Лукашенко поставил задачу поднять Оршанский район «из руин и пепла» и сделать образцовым.

TUT.by
08:52 27/07/2018






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