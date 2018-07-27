Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим розничную торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов, доля которых в объеме розничного товарооборота превышает 20%, разрешается с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2022 года приобретать и арендовать дополнительную торговую площадь для торгового обслуживания в Оршанском районе, говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.





В мае жители городского поселка Ореховск в Оршанском районе обратились к властям с требованием пустить к ним «Евроопт». В этом населенном пункте местное райпо обанкротилось и закрывает магазины, цены в мелких частных магазины люди считали завышенными, а ассортимент товаров — маленьким. «Евроопт» был готов прийти в поселок, но не мог этого сделать в соответствии с антимонопольным законодательством. Остальные ритейлеры не проявляли инициативу.









В Ореховске проживает около 3 тысяч человек.





В 2017 году Александр Лукашенко поставил задачу поднять Оршанский район «из руин и пепла» и сделать образцовым.