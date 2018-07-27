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Парламент Молдовы принял радикальную налоговую реформу

Парламент Молдовы принял в четверг без обсуждения, сразу в двух чтениях радикальную налоговую реформу.

Все оппозиционные фракции бойкотировали заседание в знак протеста против того, что законы не обсуждались и были розданы депутатам в последний момент.

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду, который представил законодательную инициативу правящей Демократической партии, отметил, что "малая налоговая реформа" предусматривает, в частности сокращение НДС для гостиниц, ресторанов и кафе с 20% до 10%. Предприятия, доход которых меньше 1,2 млн леев ($72 тыс. по текущему курсу), будут платить операционный налог в 4%. Другие смогут выбрать между работой в общем режиме или специальном, который подразумевает подоходный налог в размере 12%, обязательную регистрацию в качества плательщика НДС со снижением его размера до 10%.

Закон предусматривает также уменьшение подоходного налога для физических лиц с 18% до 12% путем установления единой ставки, снижение вклада работодателя в бюджет государственного социального страхования с 23% до 18%. Те, кто получают зарплату в размере прожиточного минимума (1 тыс. 862,4 лея), больше не будут платить налоги.


Помимо этого, таксисты, которые получают менее 10 тыс. леев в месяц, будут платить фиксированный налог в 500 леев в месяц, а отчисления в социальный и медицинский фонд будут рассчитываться по специальной формуле.

Для привлечения денег из теневой экономики в реальную экономику парламент принял решение, что физические лица могут добровольно заявить о незадекларированном имуществе. Они должны будут указать источник дохода и уплатить сбор в размере 3% от стоимости имущества, задекларированного до 10 декабря 2018 года.

Принятый закон вступает в силу с 1 октября 2018 года.

Оппозиция считает, что власти преднамеренно пошли на принятие налоговой реформы, преследуя две цели. С одной стороны, они хотят провести популистскую реформу с целью привлечения избирателей перед парламентскими выборами, с другой - хотят узаконить средства, украденные в 2014 году из банковской системы Молдовы.


08:46 27/07/2018






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