– Теоретически продажи валюты могут растянуться еще надолго, – пишет аналитик в своей статье на сайте Белрынок . – Ведь хотя за полугодие физические и юридические лица избавились от 1 млрд долларов банковских сбережений, на депозитах у них осталось еще 12 млрд долларов. Этого хватило бы еще на несколько лет.





В то же время, есть некоторые «но», которые могут угрожать стабильности национальной валюты в этом году. Причем, все эти риски связаны с возможным ослабление российского рубля.





Владимир Тарасов считает, что на курс российского рубля в ближайшее время может повлиять снижение мировых цен на нефть, затяжной обвал курса китайского юаня, а также новые американские санкции против России.





– Таким образом, риски возникновения финансовой нестабильности в России довольно велики. Это неизбежно отразится и на Беларуси, в том числе и на склонности населения и предприятий к сбережениям в иностранной валюте. Произойдет ли это, станет понятно уже в ближайшее время.





В связи с этим можно отметить и желание президента России Владимира Путина встретится с Александром Лукашенко, выраженное в телефонном разговоре. Судя по официальной информации, главным в состоявшейся беседе были вопросы военного сотрудничества. Что-то назревает, – предупреждает финансовый аналитик.