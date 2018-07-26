Самый богатый человек Беларуси зовет на работу

Что надо будет делать?

Потенциальные сотрудники будут заниматься развитием и продажей продуктов компании. Вот что пишет о работе предприниматель:





– В IT-бизнесе почти отсутствуют процессы, привычные для не-IT-бизнесов, вроде логистики, хранения данных, личных продаж и т. д. Однако в IT-бизнесе почти все это – продукт или маркетинг. Продукт+маркетинг – это и есть бизнес. На этой позиции можно получить уникальный опыт для белорусского IT – как заниматься IT-бизнесом.





– Вusiness growth – это не про «купить рекламу», growth – это весь experience клиента с продуктом. Business growth – это про то, как сделать жизнь клиента проще и лучше. Business growth – это про ретеншен и другие показатели за границами традиционного маркетинга.





– В business growth понимаешь, что почти все экономические теории не работают. Людьми управляют эмоции и привычки, а не холодный расчет.





– По моему опыту, выходцы из маркетинга/growth создают непропорционально большое количество стартапов по отношению к другим айтишникам.





– Если программирование – это про понимание алгоритмов, то business growth – это прежде всего про понимание людей и их проблем. Существует стереотип: IT – это для ботаников, скучно и неинтересно для творческих личностей. Нет большего заблуждения. Разработка ПО – это про алгоритмы и код. Решить, что именно разрабатывать, – это всегда про общение с живыми людьми. Без общения с живыми людьми невозможно понять ни какой продукт разрабатывать, ни как его продавать, ни как сделать его лучше. Именно из-за этого стереотипа компании по всему миру умирают, не успевая адаптироваться или создавая никому не нужные продукты, решающие слишком узкую проблему. IT создает продукты для людей, а не для роботов.





– Вusiness growth – это про правильные вопросы. Правильные вопросы клиентам, правильные вопросы руководству, правильные вопросы самому себе. Если вы действительно научитесь это делать хорошо – вы сможете прожить гораздо более интересную и красочную жизнь, глубже понимая себя и отношения c другими людьми.





Что получат выбранные кандидаты?





– У нас работает одна из лучших команд – учиться можно даже больше, чем 16 часов в сутки;





– Возможность работать с бюджетами в десятки миллионов;





– Нашими продуктами пользуются люди по всему миру, на всех континентах;





– У нас высокая культура анализа данных. Мы вам быстро отобьем привычку, если она у вас есть, считать свои мысли и домыслы безусловно правильными. Многие наши мысли всего лишь следствие наших привычек. Только подтвержденные данными гипотезы имеют право на то, чтобы на основании их принимать решения. Мысль, которая пришла вам в голову, – это просто мысль, это не факт. Индустрия придумала огромное количество разнообразных инструментов для анализа данных – никогда в истории профессии не было больше возможностей для того, чтобы подтверждать свои гипотезы расчетами;





– Вы научитесь правильно расставлять приоритеты, принимать решения и не тратить энергию на то, что не имеет смысла. Несмотря на огромное количество задач, скорость их выполнения никогда не важнее качества и вдумчивости;





– Если мы вас не уволим в течение первых двух лет, ваш годовой доход всегда будет измеряться десятками тысяч $;





– Ну и самое главное: мы гарантируем вам, что очень быстро вас уволим, если вы не оправдаете наших надежд.





Какие требования к соискателям?

– Готовность много читать и проходить курсы десятками на coursera.org либо khanacademy;





– Готовность жить не в формате «я работаю X часов в день», а в формате «я работаю всегда – но сколько-то часов отдыхаю»;





– Нам абсолютно все равно, какой белорусский вуз вы закончили или заканчиваете. Уже лет 20 как эта строчка в резюме не несет никакой информации для работодателя. Также нам все равно, сколько вам лет, если у вас горят глаза;





– Абсолютно свободный английский язык. Хорошо, если знаете еще какой-то язык. У нас работает много иностранцев, и не говорить по-английски в такой среде невозможно;





– Вы понимаете и вам интересно, что происходит в мире: последние тренды, новости, события не по рассказам безумных, искренне верящих в теорию заговора блогеров, а по статьям в авторитетных медиа. Вы хорошо понимаете разницу между двумя названными видами источников;





– Опыт общения с людьми из других культур. Если ваш опыт общения с иностранцами сводится к заказу мохито в Турции или Египте, то вы нам не подходите. У вас на порядок больше шансов, если вы окончили иностранный вуз или жили за границей;





– У вас широкий кругозор и глубокий интерес к людям. Скорее всего, у вас много друзей-иностранцев и вы можете внятно объяснить, в чем разница между культурами, с которыми вы взаимодействовали;





– Если вы много делаете вне работы (учебы) – благотворительность, участие в общественных организациях и т.д., – это большой плюс. Нет лучшего источника энергии, чем выраженное в действиях желание помочь другим людям;





– Готовность подойти к 10–20 людям на улице и проинтервьюировать их на предмет того, что есть какое-то явление (продукт) для них. Способность генерировать «инсайты» – неочевидные антропологические наблюдения;





– Вы считаете, что жизнь прекрасна и мир через 10 лет будет гораздо лучше, чем сегодня, – и вы уверены в том, что можете на это повлиять.





Как подать заявку?

– Прочитать 2 книжки: Thinking Fast and Slow – Kahneman, Predictably Irrational – Dan Ariely. Если вы не можете прочитать оригинальные тексты на английском языке за разумное время – вы нам не подходите;





– Написать эссе про себя на 1000 слов на английском языке: кто вы, что вам интересно, как проводите свое время, чем бы хотели заниматься, что для вас важно, как вы поняли, о чем написано в вышеназванных книжках, и истории из вашей жизни, подтверждающие это: над каким самым вдохновляющим проектом вы работали в своей жизни и почему;





– Записать 5–10 минут видео о том, почему вы считаете, что эта вакансия для вас, и почему мы должны взять вас. Попробуйте позадавать себе вопросы, которые, как вам кажется, мы бы вам задали на первом собеседовании. Ролик не должен иметь НИЧЕГО общего со словом «скучно». Покажите нам, насколько вы креативны. Видео надо закачать на YouTube на private link;





– Прислать резюме, эссе, ссылку на YouTube-ролик на hr@expcapital.com с SUBJ: «Smart Student: ваша фамилия» – и сопроводительное письмо максимум один абзац.





Если нет IT-образования, у меня точно получится?

– Как гуманитарию начать получать айтишную зарплату? 18 лет назад ко мне пришли два программиста и попросили взять на работу их друга. Они втроем – выходцы из одного областного белорусского города. Парень только вернулся из армии и, как ожидалось, не был в состоянии ответить даже на базовые вопросы. Некоторая волна раздражения о потерянном на собеседование времени преобразовалась в задачу, на которую я выделил парню 48 часов. Он не спал все 48 часов. В итоге задачу сделал, но плохо. Тем не менее я был впечатлен энергетикой человека и его горящими глазами. Мы взяли его на зарплату, эквивалентную $100. Да, да, друзья-айтишники, в 2000 году программисты получали $200–300, а не $2000–3000, как сейчас. Взяли с условием, что, при всем нашем уважении к Трудовому кодексу, работать надо столько же, сколько и учиться. В итоге парень сидел на работе по 16 часов в сутки. Прошло всего полгода, и он вполне себе пригодно работал. Прошел год, и он был выше среднего. Через полтора года он понимал профессию на уровне ощущения, зарабатывал хорошую зарплату и то ли женился, то ли перевез свою жену из областного города в Минск – я уже не помню.



