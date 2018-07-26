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В Минске собирают уникальный вагон-аптеку-перевязочную

Открытое акционерное общество «Минский вагоноремонтный завод» выполняет ответственный заказ — ведет сборку уникального вагона-аптеки-перевязочной для Республики Казахстан, пишет агентство «Минск-Новости».

«Это абсолютно новая продукция, аналогов которой на постсоветском пространстве нет. Вагон-аптека-перевязочная станет для Казахстана частью системы государственного реагирования на чрезвычайные ситуации. Состав с этим вагоном сможет оперативно прибыть к месту техногенной катастрофы. Вагон предназначен для оказания медицинских услуг населению — пострадавшим можно будет не только оказать первую помощь, но и прооперировать их», - отметили в ОАО «Минский вагоноремонтный завод».


Вагон-аптека-перевязочная оборудуется системами комфортного жизнеобеспечения — водоснабжения, отопления, кондиционирования, освещения, водяного пожаротушения. В частности, вагон оснастят крышевой климатической установкой, обеспечивающей вентиляцию и кондиционирование воздуха. Работа систем вентиляции, кондиционирования, отопления будет управляться автоматически. Также предусмотрены ручной и аварийный режимы управления. Основные параметры работы систем будут контролироваться и отображаться на пульте управления.

«В длину вагон-аптека-перевязочная достигает почти 25 м и будет состоять из 12 помещений. Отделения для тяжелораненых и перевязочное оборудуются расширенными задвижными дверями для транспортировки носилок. В отделении ожидания предусмотрена душевая кабина. Вагон-аптека-перевязочная может эксплуатироваться при температуре от +45 °С до –50 °С со скоростью до 120 км/ч, - подчеркнули на заводе. - Сборка новой продукции осуществляется на базе кузова, изготовленного АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов». Сейчас над выполнением заказа работают лучшие специалисты нашего предприятия. Уже в августе он будет выполнен, и транспортное средство отправится в Казахстан».

ОАО «Минский вагоноремонтный завод» — одно из старейших предприятий железнодорожной отрасли Республики Беларусь. Отсчет своей истории оно ведет с 1871 г. В числе основных видов деятельности — ремонт и модернизация плацкартных и купейных вагонов, ремонт служебно-технических и специальных вагонов, производство новых пассажирских вагонов, ремонт специального подвижного состава, ремонт и новое формирование колесных пар.


22:16 26/07/2018






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