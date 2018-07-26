Это уже не первое письмо в защиту задержанного три года назад Андрея Головача, которое подписали сотрудники МЗКТ. В мае 2015 года они обращались в Генпрокуратуру с просьбой изменить ему меру пресечения, а в феврале 2017 года — в суд, с просьбой рассмотреть возможность наказания, не связанного с лишением свободы.





Андрей Головач уже дважды выслушивал приговор в суде Фрунзенского района Минска: первый раз, в марте 2017 года, его признали виновным в получении взяток и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а через год, в 2018-м, тот же суд вынес Головачу оправдательный приговор и постановил освободить его в зале суда. Однако родные так и не смогли увидеть его на свободе — главный инженер был тут же задержан по новому делу.





В первом деле, по которому состоялся суд, по данным обвинения, речь шла о 80 эпизодах получения взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей (позже оправдательный приговор по этому делу вынес и Минский городской суд). Во втором деле говорится о сумме в 70 тысяч долларов.





Адвокат с 27-летним стажем Алексей Шваков, который представляет в суде интересы Головача, в разговоре с TUT.BY отмечал: «Видел многое, но это дело нестандартное».





Всего оправданный и вновь задержанный главный инженер МЗКТ находится в СИЗО уже 39 месяцев.





«У нас, как у налогоплательщиков, возникают законные вопросы. Почему следственно-оперативные мероприятия по „новым эпизодам“ правонарушений не рассматривались одновременно с предыдущим делом?» — говорится в письме на имя президента, которое подписали работники предприятия.





Сотрудники МЗКТ вспоминают заслуги главного инженера, его положительные качества и обращаются к Лукашенко с просьбой: «Освободить его из-под стражи и прекратить уголовное преследование. Огромный опыт, знания, навыки и еще имеющиеся силы Головача А. А. могут принести пользу нашему заводу. Мы уверены, что он может послужить Отечеству».



