В России появятся офшоры

Стать резидентами внутренних офшоров на западе и востоке России смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Также перерегистрироваться в САР не смогут банки, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и другие поднадзорные центробанку страны-агрессора структуры.





Зарегистрировавшиеся в САР компании будут получать статус международных. Они должны инвестировать в России от 50 млн руб. за полгода.





В САР будут действовать низкие налоговые ставки. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов территорий смогут только управляющие компании, контролирующие органы и суды.





Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов бизнесу в САР не придется.





Компании САР также освободят от валютного контроля – они не будут считаться валютными резидентами России. Однако всем российским компаниям при заключении договоров или расчетов с таким бизнесом придется соблюдать правила валютного контроля.