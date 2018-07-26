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Oops! За полгода "Белшина" заработала… $15 млн убытка

А всего в минус сработали 28 бобруйских предприятий.

Экономическая ситуация в городе по-прежнему остается сложной. Предприятия проводят модернизацию, реализовываются инвестиционные проекты, однако как «буксовали» они раньше, так и сейчас все никак не могут «встать на ноги» (ведь действует все тоже, «советское», госуправление, административно-командное отношение к экономике и старая производственная психология), пишет babruysk.by

В явных и уже в привычных антилидерах находится ОАО «Белшина». За полгода деятельности шинники «сработали» в минус 30 миллионов рублей. Примечательно, что на предприятии уже даже составили прогноз убытков на ближайшее трехлетие… 

А всего несколько лет назад, например в 2014 году, шинники, по данным Минфина, входили в число одних из самых прибыльных акционерных обществ в Беларуси…


В списке тех, у кого финансовые показатели были наихудшими, находятся также ОАО «Бобруйскагромаш» и ДСУ-16.

Всего это полугодие с убытком завершили 28 бобруйских предприятий…

17:53 26/07/2018






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