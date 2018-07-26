Украинка Анна Сенник, больше известная под псевдонимом Ładna Kobieta, специализируется на фото исторических реконструкций и этнографии. На днях друзья Анны прислали ей снимок банки топленого масла, которое купили в магазине в Санкт-Петербурге, – на этикетке оказалась фотография Анны.

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Автор фото рассказала CityDog.by , что эта фотосессия сделана в 2013 году в скансене Пирогово около Киева. О том, что ее фото используется в упаковке, Анна Сенник ничего не знала.





Найти производителя и упаковщика оказалось проблемой. На этикетке написано, что продукт сделан в Барановичах по адресу Кирова, 25. В телефонной базе «Белтелекома» абонент ООО «Добрый молочник» ни по адресу, ни по названию в Барановичах не числится. Нет этого юрлица и в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.





На банке указано, что масло упаковано в России: Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Хоперская, улица Советская. В сведениях о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств Федеральной налоговой службы РФ упаковщика ООО «Мираж» по этому адресу также нет.





Это говорит о том, что указанных на этикетке юрлиц просто не существует. Поэтому остается загадкой, что за "белорусское" масло на самом деле продают в России.