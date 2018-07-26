Cообщается, что жертвами мошенников стали как минимум 9 человек, общий объем ущерба составляет около $650 тыс. Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на торговый счет на электронной платформе компании, сказано в сообщении СК.





"Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством "брокера" проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги", - отмечают в СК.





Изначально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после чего "брокеры" убеждали граждан вкладывать все большие суммы. В случае отказа дополнительно вносить денежные средства на счет, брокеры поясняли, что обналичить их не представляется возможным и чтобы продолжать пользоваться счетом необходимо его пополнить на еще более крупную сумму, пояснили следователи.





Действия неустановленных представителей Trade12 квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК Беларуси.





СК сообщил, что в рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.





В апреле этого года сайт банковской информации «Инфобанк» сообщил, что в Национальный банк пачками приходят письма возмущенных граждан Беларуси, пытающихся опротестовать операции по банковским платежным карточкам. Суть в том, что с помощью карточек белорусские инвесторы перечислили международной компании Global Fin Services Limited (торговая марка «Trade12») больше миллиона долларов «для игры на рынке Форекс».





Сама формулировка «игра на рынке Форекс» звучит дичайшее, ведь играют в казино, а на рынке Форекс инвестируют, но факт остается фактом. «Trade12» буквально «кинул» белорусов на сотни тысяч долларов, а теперь инициировал процедуру банкротства.

Как стало известно редакции Infobank.by, в ситуации с «Trade12» для многих белорусов речь идет о потере десятков тысяч долларов!!! Общая сумма превышает 1 млн долларов!





«Trade12», которая действовала по принципу «финансовой пирамиды», некоторое время назад атаковала белорусов предложениями выгодно инвестировать средства, прикрываясь своим британским «происхождением» и «выгодными процентами».