Еще одно РАЙПО обанкротилось

На 1 июня задолженность Глубокского РАЙПО перед кредиторами составила 11 421 000 рублей, на счету предприятия при этом было всего 6000 рублей. Имущество должника оценивается в 5 908 000 рублей, а дебиторская задолженность составляет 1 418 000 рублей.



