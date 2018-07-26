Финансовый эксперт Владимир Тарасов считает, что «довольно удивительная устойчивость курса белорусского рубля» в 2018 году объяснялась снижением валютных депозитов населения и предприятий за полугодие на 1 млрд. долларов. Но сейчас ситуация меняется.





"Теоретически продажи валюты могут растянуться еще надолго, – пишет аналитик в своей статье на сайте Белрынок. – Ведь хотя за полугодие физические и юридические лица избавились от 1 млрд долларов банковских сбережений, на депозитах у них осталось еще 12 млрд долларов. Этого хватило бы еще на несколько лет".





В то же время, есть некоторые «но», которые могут угрожать стабильности национальной валюты в этом году. Причем, все эти риски связаны с возможным ослабление российского рубля.









Владимир Тарасов считает, что на курс российского рубля в ближайшее время может повлиять снижение мировых цен на нефть, затяжной обвал курса китайского юаня, а также новые американские санкции против России.





"Таким образом, риски возникновения финансовой нестабильности в России довольно велики. Это неизбежно отразится и на Беларуси, в том числе и на склонности населения и предприятий к сбережениям в иностранной валюте. Произойдет ли это, станет понятно уже в ближайшее время.



