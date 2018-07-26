Цукерберг лишился $17 млрд: акции Facebook рухнули рекордно в истории

24-процентный обвал котировок отрезал от капитализации Facebook около 150 млрд долларов меньше чем за час и лишил основателя и ключевого владельца Марка Цукерберга 17 млрд долларов личного состояния, пишет finanz.ru





Компания, которая с 2015 года ни разу не отчитывалась хуже прогнозов, на этот раз разочаровала рынок, констатирует аналитик GBH Insights Дэниел Ивс.





Темпы роста пользовательской базы замедлились вдвое и стали рекордно низкими за всю историю Facebook - 1,54% (против 3,16% в первом квартале), при этом все новые пользователи пришли из развивающихся стран.





На развитых рынках аудитория соцсети перестала расти: в США она не изменилась за квартал (241 млн человек), а Европе сократилась с 377 до 376 млн человек.









"Ночным кошмаром" стал прогноз Facebook, озвученный на телеконференции финдиректором Дэвидом Вейнером, говорит Ивс. Компания предупредила, что темпы роста будут "последовательно замедляться" всю вторую половину года.





"Это посеет страхи на Уолл-стрит, которые коснутся и других технологических гигантов, - говорит Ивс. - Инвесторы техсектора будут напуганы в краткосрочной перспективе с неясным периодом в будущем".





Вслед за Facebook Twitter потерял 6,5%, Netflix - 3,6%, Alphabet - 2,4%, Amazon - 2,5%, Apple - 1,6% на постторговой сессии.