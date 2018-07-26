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"Рай для айтишников". Американская компания сняла промо-ролик про Минск

Американская Appodeal посвятила открытию минского офиса видеоролик, в котором показала город «идеальным для жизни и работы» технических специалистов.

С его помощью компания надеется привлечь новых сотрудников из Беларуси и всего СНГ, пишет dev.by.

За последний год компания выросла в два раза и продолжает набирать новых сотрудников — а также помогает с переездом в Минск «старым» работникам. В рамках программы по релокации в Минск уже переехали шесть разработчиков Appodeal из России. 

В компании агитируют сотрудников «пожить в Минске какое-то время, обычно это месяц». После этого они могут приехать с семьёй и принять решение о релокации. К осени в столицу Беларуси переедет уже 20 программистов, но в компании хотят, чтобы все 50 человек работали из Минска.

«Мы уверены, что Минск — это новая Кремниевая долина с огромными возможностями для развития в ИТ-индустрии. При помощи этого ролика мы хотим показать нашим сотрудникам и разработчикам из СНГ, почему это идеальный город для жизни и работы. А жителям Минска просто напоминаем, как им повезло», — отметили в Appodeal.


Об открытии офиса в Минске и вступлении в ПВТ основатель Appodeal Павел Голубев заявил в начале марта 2018-го, незаодолго до вступления в силу новых положений декрета «О развитии цифровой экономики». 

Со времени своего основания в 2014 году Appodeal привлекла $11 млн инвестиций в четырёх раундах, последний из которых объёмом в $8 млн состоялся в апреле 2018-го.

11:35 26/07/2018






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