Сколько стоит зарегистрировать ИП
Чтобы начать собственный бизнес, нужно иметь не только стартовый капитал, но и некоторую сумму для юридического оформления дела.
Myfin.by рассказывает, сколько составят платежи при регистрации ИП.
По данным Белстата, на 1 июня количество индивидуальных предпринимателей резко выросло до 238 500 человек с 236 138 по состоянию на 1 января. Разбираемся, как стать таким юрлицом и что для этого нужно сделать.
Кому нельзя открывать ИП?
ИП – это физическое лицо (человек), который зарегистрировался в местном органе власти (по месту жительства) как предприниматель. В соответствии с Положением я о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» не могут открыть ИП:
- граждане, которые имеют непогашенную или неснятую судимость за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности;
- граждане, в отношении которых имеется неисполненное судебное постановление об обращении взыскания на имущество;
- граждане, которые являются собственниками имущества (учредителем, участником, руководителем) юридического лица, находящегося в состоянии экономической несостоятельности (банкротства);
- граждане, которые являлись индивидуальными предпринимателями, учредителями, участниками, руководителями организаций признанными банкротами, если эти организации или ИП не произвели расчеты по налогам, сборам (пошлинам), иным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды в течение 3-х лет с даты исключения их из ЕГР;
- установлены иные запреты и ограничения на обращение за государственной регистрацией.
При обращении за регистрацией ИП гражданин подтверждает подписью, что не имеет этих ограничений.
Какие документы нужны для регистрации ИП?
Для открытия ИП в регистрирующий орган по месту жительства необходимо подать следующие документы:
- заявление на открытие ИП (форму можно скачать, как правило, на сайте регистрирующей организации);
2 фотографии на паспорт 3*4 см.;
- квитанцию об оплате государственной пошлины (0,5 базовой величины = 12,25 рублей).
Для жителей Минска появилась возможность электронной регистрации такого бизнеса.
В соответствии с Налоговым Кодексом от уплаты государственной пошлины освобождаются:
- граждане, состоящие на учете в органах по труду, занятости и социальной защите,
учащиеся общеобразовательных учреждений, получающие профессионально-техническое, среднее специальное образование и студенты высших учебных заведений, обучающиеся в дневной форме получения образования, а также выпускники указанных учреждений образования в течение года после окончания.
Что можно делать без регистрации ИП?
Без регистрации ИП можно оказывать следующие услуги:
- выращивание сельскохозяйственной продукции
- дробление зерна
- выпас скота
- репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию);
- чистка и уборка жилых помещений
- уход за взрослыми и детьми
- услуги, выполняемые домашними работниками: стирка и глаженье постельного белья и других вещей
выгул домашних животных и уход за ними
- закупка продуктов, приготовление пищи, мытье посуды
- внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и коммунальные услуги
- музыкальное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность независимых актеров, конферансье, музыкантов; предоставление услуг тамадой; фотосъемка, изготовление фотографий;
- деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения
- реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки)
- услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных
- предоставление секретарских услуг и услуг по переводу
- предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста
- ремонт и переделка трикотажных, меховых, швейных изделий и головных уборов.
Таким образом, регистрация ИП стоит 0,5 базовой величины. Дальнейшая постановка на учет в налоговой инспекции также несет определенные расходы.
Источник:
11:23 26/07/2018
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