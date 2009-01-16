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Сколько стоит зарегистрировать ИП

Чтобы начать собственный бизнес, нужно иметь не только стартовый капитал, но и некоторую сумму для юридического оформления дела.

Сколько стоит зарегистрировать ИП
Myfin.by рассказывает, сколько составят платежи при регистрации ИП.

По данным Белстата, на 1 июня количество индивидуальных предпринимателей резко выросло до 238 500 человек с 236 138 по состоянию на 1 января. Разбираемся, как стать таким юрлицом и что для этого нужно сделать.

Кому нельзя открывать ИП?

ИП – это физическое лицо (человек), который зарегистрировался в местном органе власти (по месту жительства) как предприниматель. В соответствии с  Положением я о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» не могут открыть ИП:

- граждане, которые имеют непогашенную или неснятую судимость за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности;

- граждане, в отношении которых имеется неисполненное судебное постановление об обращении взыскания на имущество;

- граждане, которые являются собственниками имущества (учредителем, участником, руководителем) юридического лица, находящегося в состоянии экономической несостоятельности (банкротства);

- граждане, которые являлись индивидуальными предпринимателями, учредителями, участниками, руководителями организаций признанными банкротами, если эти организации или ИП не произвели расчеты по налогам, сборам (пошлинам), иным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды в течение 3-х лет с даты исключения их из ЕГР;

- установлены иные запреты и ограничения на обращение за государственной регистрацией.

При обращении за регистрацией ИП гражданин подтверждает подписью, что не имеет этих ограничений.

Какие документы нужны для регистрации ИП?

Для открытия ИП в регистрирующий орган по месту жительства необходимо подать следующие документы:

- заявление на открытие ИП (форму можно скачать, как правило, на сайте регистрирующей организации);
2 фотографии на паспорт 3*4 см.;

- квитанцию об оплате государственной пошлины (0,5 базовой величины = 12,25 рублей).

Для жителей Минска появилась возможность электронной регистрации такого бизнеса.

В соответствии с Налоговым Кодексом от уплаты государственной пошлины освобождаются:

- граждане, состоящие на учете в органах по труду, занятости и социальной защите,
учащиеся общеобразовательных учреждений, получающие профессионально-техническое, среднее специальное образование и студенты высших учебных заведений, обучающиеся в дневной форме получения образования, а также выпускники указанных учреждений образования в течение года после окончания.


Что можно делать без регистрации ИП?

Без регистрации ИП можно оказывать следующие услуги:

- выращивание сельскохозяйственной продукции

- дробление зерна

- выпас скота

- репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию);

- чистка и уборка жилых помещений

- уход за взрослыми и детьми

- услуги, выполняемые домашними работниками: стирка и глаженье постельного белья и других вещей
выгул домашних животных и уход за ними

- закупка продуктов, приготовление пищи, мытье посуды

- внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и коммунальные услуги

- музыкальное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность независимых актеров, конферансье, музыкантов; предоставление услуг тамадой; фотосъемка, изготовление фотографий; 
- деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения

- реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки)

- услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных

- предоставление секретарских услуг и услуг по переводу

- предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста

- ремонт и переделка трикотажных, меховых, швейных изделий и головных уборов.

Таким образом, регистрация ИП стоит 0,5 базовой величины. Дальнейшая постановка на учет в налоговой инспекции также несет определенные расходы.

Источник:
11:23 26/07/2018






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